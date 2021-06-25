Мэр Москвы подписал указ о переводе на «удаленку» пожилых и работников с хроническими заболеваниями с 28 июня

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о переводе на удаленный режим работы с 28 июня всех сотрудников старше 65 лет и имеющих хронические заболевания. Об этом сообщается на сайте главы столицы.

«В число людей, которым необходимо перейти на дистанционный режим, должны входить все работники старше 65 лет, а также те, у кого есть хронические заболевания», - говорится в сообщении.

Эти группы граждан входят в число 30% сотрудников, которые должны быть переведены на удаленный режим работы. Это требование не распространяется на москвичей, прошедших вакцинацию.