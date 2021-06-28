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QR-коды и «удаленка»: в Москве вступили в силу новые ограничения по COVID-19

Виктория Ивашечкина
09:27 28.06.2021
Теперь в столице посещение заведений общепита возможно с отрицательным ПЦР-тестом, сделанным в последние 3 дня.
© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: Максим Блинов РИА Новости
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С понедельника, 28 июня, в Москве и Подмосковье в рестораны и кафе пускают только с QR-кодом, подтверждающим завершенную вакцинацию. Либо с QR-кодом, который информирует, что человек переболел COVID-19 в течение полугода.

В столице посещение заведений общепита возможно также с отрицательным ПЦР-тестом, сделанным в последние 3 дня. При этом летние веранды пока работают в прежнем режиме. Но с условием, что клиенты будут рассажены не ближе, чем в трех метрах друг от друга.

Ночные клубы и рестораны с 23 часов и до 6 утра должны быть закрыты. Фудкорты, а также аттракционы, зоопарки и детские площадки приостанавливают деятельность.

Кроме того, с понедельника в Москве 30 % трудовых коллективов должны перейти на дистанционную работу. Согласно Указу мэра столицы Сергея Собянина, в первую очередь на «удаленку» следует отправлять людей в возрасте старше 65 лет, а также тех, кто имеет хронические заболевания.

На переболевших COVID-19 и сделавших прививки такие требования не распространяются. Во многих регионах действуют похожие ограничения. Самые жесткие меры ввели в Бурятии, где объявлен двухнедельный локдаун.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что за сутки в Москве в среднем госпитализируют около двух тысяч человек с заражением коронавирусом. По его словам, это оказывает значительное давление на медицинскую систему города.

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