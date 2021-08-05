Прыгунья с шестом Сидорова взяла серебро ОИ

Российская спортсменка Анжелика Сидорова стала серебряным медалистом в прыжках с шестом на Олимпийских играх в Токио. Прыгунье удалось взять высоту 4,85 метра.

Россиянка уверенно начала в прыжках с шестом и первые четыре высоты взяла с одной попытки, однако затем пропустила вперед американку Кэти Наджотт, которой покорилась высота 4,90 метра. Бронзовую награду завоевала Холли Брэдшоу из Великобритании с результатом в 4,85 метра.

Серебряная медаль Сидоровой стала 58-й для россиян на Олимпиаде в Токио. В копилке ОКР - 16 золотых, 22 серебряных и 20 бронзовых. Также награда стала первой олимпийской медалью с 2012 года для спортсменов легкой атлетики.

Игры-2016 в Рио-де-Жанейро из-за допингового скандала прошли без участия российских спортсменов. Исключением стала лишь прыгунья в длину Дарья Клишина, ставшая в Рио девятой.