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Получившая травму на ОИ Клишина покинула арену на инвалидном кресле

Роман Захаров
05:35 01.08.2021
Российская спортсменка травмировалась во время третьей попытки выполнить прыжок в рамках утренней квалификации.
Получившая травму на ОИ Клишина покинула арену на инвалидном кресле
© Фото: Антон Денисов, РИА Новости
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Россиянка Дарья Клишина не смогла выйти в финал соревнований по прыжкам в длину на Олимпийских играх в Токио.

Спортсменка травмировалась во время третьей попытки выполнить прыжок в рамках утренней квалификации. В первых двух попытках она совершила заступ.

После получения травмы девушка покинула стадион в инвалидном кресле. Общаться с журналистами она отказалась, передает ТАСС.

Напомним, Клишина стала одной из десяти российских легкоатлетов, которых допустили к выступлениям на ОИ-2020. Лучшим результатом 30-летней прыгуньи в этом сезоне были 7 метров 1 сантиметр. Личный рекорд россиянки - 7 метров 5 сантиметров.

Ранее стало известно, что шестикратная чемпионка мира Юлия Ефимова не выступит в финале комбинированной эстафеты 4 по 100 метров на Олимпийских играх в Токио

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