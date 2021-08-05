Диетолог рассказал, как правильно выбрать арбуз

Спелый арбуз должен быть звонким, плотным, а также немного пружинить в руках. Об этом рассказал диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург. Как подчеркнул специалист в комментарии «Звезде», такой арбуз будет спелым, сладким и вкусным.

«Люблю, чтобы он звонкий был и как бы такой плотненький. Его берешь, подбрасываешь, как-то ощущение, что в этом объеме вес немножко больше, чем просто бы туда воды налили. Это хороший показатель, потому что больший вес говорит о наличии там большего количества сахара, или питательных веществ, ради чего арбуз и покупают», - пояснил диетолог.

Гинзбург также поделился способом определить спелость арбуза при помощи бочки с водой.

«Есть прием - кидать арбуз в бочку с водой, хороший арбуз должен потонуть, а не очень спелый должен всплыть, но где ты эту бочку найдешь», - отметил врач.

Доктор добавил, что, выбирая арбуз, ориентируется не на советы продавца, а на собственные приемы, однако признал, что срабатывают они не всегда.