Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Диетолог назвал безопасный способ есть арбуз

Светлана Иванова
11:32 04.08.2021
Из-за большого количества фруктозы в составе людям с рядом заболеваний можно съедать не более 200 граммов арбуза на прием пищи, отметил доктор.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Malina Petr, CTK, Globallookpress
Читайте нас на:

В арбузе содержится большое количество сахара, поэтому поедать эту ягоду следует умеренно тем, кто страдает от ожирения, диабета, почечных заболеваний и атеросклероза. Об этом в комментарии «Звезде» рассказал диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург. По словам специалиста, в этом случае негативное влияние арбуза на организм человека объясняется особенностями наличием фруктозы.

«Из отрицательных моментов, очень много сахара, в частности фруктозы. В последнее время не очень мы фруктозу любим, потому что открыли в ней много плохого, в том числе способность фруктозы вызывать или ускорять развитие сердечно-сосудистых заболеваний: атеросклероза, диабета и так далее», - пояснил диетолог.

По его мнению, людям с ожирением, диабетом, заболеваниями почек и атеросклерозом нельзя есть больше 200 граммов арбуза при разовом потреблении. При этом есть ягоду лучше не до или место еды, а после приема пищи в качестве десерта.

«Очень хорошо, чтобы они его ели кусочками, знаете, как вилочкой, а не откусывали, так помедленнее получается», - указал Гинзбург.

Он также обратил внимание, что пищевые традиции россиян не предусматривают умеренность в потреблении арбуза.

«Никто не ест арбуза понемножку. Обычно полкилограмма, килограмм, а то и больше на прием. Нагрузка, конечно, получается приличная, в том числе и нагрузка жидкости, которая тоже для многих небезразлична», - добавил доктор.

Врач призвал людей со склонностью к артериальной гипертонии к осторожности при включении в рацион арбуза, потому что при потреблении его большого количества давление повышается. Эффект объясняется наличием большого объема жидкости в арбузе этом. Аналогичная рекомендация действует и для тех, кто страдает от предпочечной патологии, в том числе недостаточности функции почек.

«Небольшое количество арбуза, опять же до 200 грамм, может оказывать мобилизующий жидкость эффект, проще говоря, мочегонный, в этом случае можно арбуз рекомендовать», - отметил Гинзбург.

Для здоровых молодых людей без лишнего веса до 40 лет количество съедаемого за раз арбуза можно и увеличить, отметил диетолог. В этом случае безопасной порцией будет порядка полукилограмма продукта.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
11:30 В стране и мире
СМИ: угрожающего взорвать киевский кабмин мужчину задержали
10:50 В стране и мире
Видео
СМИ: в здании кабмина Украины угрожают взорвать гранату
09:18 В стране и мире
Видео
В Забайкалье столкнулись два грузовых поезда
07:49 В стране и мире
«Русские уже сделали»: Маск поделился, что изучает российские разработки
06:32 Армия
Видео
Два военных Ил-76 за сутки сбросили около 210 тонн воды для борьбы с пожаром вблизи Оренбурга: видео
Популярное
Истребитель времен ВОВ с останками пилота обнаружен в озере силами Северного флота
Видео
В Генконсульстве РФ рассказали подробности смертельного ДТП с россиянами в Анталье
«Нужно время»: представитель МакSим сообщила о состоянии певицы
Врачи назвали шоколад опасным для здоровья
СМИ: в деле о гибели дочери Конкина появились новые подробности
Видео
«Глазами снаряда»: уникальные кадры заряжания изнутри боевого модуля для БМД-4М
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.