Диетолог назвал безопасный способ есть арбуз

В арбузе содержится большое количество сахара, поэтому поедать эту ягоду следует умеренно тем, кто страдает от ожирения, диабета, почечных заболеваний и атеросклероза. Об этом в комментарии «Звезде» рассказал диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург. По словам специалиста, в этом случае негативное влияние арбуза на организм человека объясняется особенностями наличием фруктозы.

«Из отрицательных моментов, очень много сахара, в частности фруктозы. В последнее время не очень мы фруктозу любим, потому что открыли в ней много плохого, в том числе способность фруктозы вызывать или ускорять развитие сердечно-сосудистых заболеваний: атеросклероза, диабета и так далее», - пояснил диетолог.

По его мнению, людям с ожирением, диабетом, заболеваниями почек и атеросклерозом нельзя есть больше 200 граммов арбуза при разовом потреблении. При этом есть ягоду лучше не до или место еды, а после приема пищи в качестве десерта.

«Очень хорошо, чтобы они его ели кусочками, знаете, как вилочкой, а не откусывали, так помедленнее получается», - указал Гинзбург.

Он также обратил внимание, что пищевые традиции россиян не предусматривают умеренность в потреблении арбуза.

«Никто не ест арбуза понемножку. Обычно полкилограмма, килограмм, а то и больше на прием. Нагрузка, конечно, получается приличная, в том числе и нагрузка жидкости, которая тоже для многих небезразлична», - добавил доктор.

Врач призвал людей со склонностью к артериальной гипертонии к осторожности при включении в рацион арбуза, потому что при потреблении его большого количества давление повышается. Эффект объясняется наличием большого объема жидкости в арбузе этом. Аналогичная рекомендация действует и для тех, кто страдает от предпочечной патологии, в том числе недостаточности функции почек.

«Небольшое количество арбуза, опять же до 200 грамм, может оказывать мобилизующий жидкость эффект, проще говоря, мочегонный, в этом случае можно арбуз рекомендовать», - отметил Гинзбург.

Для здоровых молодых людей без лишнего веса до 40 лет количество съедаемого за раз арбуза можно и увеличить, отметил диетолог. В этом случае безопасной порцией будет порядка полукилограмма продукта.