Терапевт дала советы, как охладиться в жару с помощью фруктов

Для того, чтобы помочь организму немного охладиться в жаркую погоду, нужно употреблять фрукты, содержащие большое количество влаги. Об этом рассказала «Звезде» врач-терапевт Надежда Чернышова.

«В первую очередь к таким относится, например, арбуз. Также полезны фрукты, содержащие большое количество калия. Например, бананы. Они нужны для того, чтобы восполнить потерю минералов, которые выходят из организма с потом», - прокомментировала медицинский специалист.

Терапевт отметила, что в жару не противопоказаны любые фрукты, однако нужно учитывать их калорийность и количество содержащихся в них сахаров. Для того, чтобы не навредить своему обмену веществ. Также для утоления жажды полезны какие-нибудь кислые ягоды - например, крыжовник или цитрусовые фрукты.