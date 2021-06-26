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Терапевт дала советы, как охладиться в жару с помощью фруктов

Валентина Пескова
17:17 26.06.2021
Врач рассказала, в каких фруктах содержится наибольшее количество влаги и какие из них будут полезнее в летний зной.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: André Skonieczny, imagebroke, Globallookpress
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Для того, чтобы помочь организму немного охладиться в жаркую погоду, нужно употреблять фрукты, содержащие большое количество влаги. Об этом рассказала «Звезде» врач-терапевт Надежда Чернышова.

«В первую очередь к таким относится, например, арбуз. Также полезны фрукты, содержащие большое количество калия. Например, бананы. Они нужны для того, чтобы восполнить потерю минералов, которые выходят из организма с потом», - прокомментировала медицинский специалист.

Терапевт отметила, что в жару не противопоказаны любые фрукты, однако нужно учитывать их калорийность и  количество содержащихся в них сахаров. Для того, чтобы не навредить своему обмену веществ. Также для утоления жажды полезны какие-нибудь кислые ягоды - например, крыжовник или цитрусовые фрукты.

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