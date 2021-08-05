Врач определила сроки формирования коллективного иммунитета к коронавирусу в Москве

К марту 2021 года можно ожидать формирования коллективного иммунитета к коронавирусу в Москве. Об этом рассказала главный врач городской клинической больницы (ГКБ) №52 Марьяна Лысенко. Как уточнила специалист в ходе консилиума «Защита от COVID-19: меры против новой коронавирусной инфекции», достижение этого показателя возможно при сохранении нынешних темпов вакцинации.

«Формирование у нас коллективного иммунитета может осуществиться где-то к февралю-марту следующего года, если мы такими темпами будем двигаться и дальше», - цитирует ТАСС Лысенко.

При этом доктор подчеркнула, что принимать решение о вакцинации граждане должны добровольно.

Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко также высказался в пользу добровольности вакцинации от инфекции. При этом доктор посоветовал использовать волонтерское движение и волонтеров-медиков, чтобы информировать людей об особенностях прививочной кампании.