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Число заражений COVID-19 в мире превысило 200 миллионов

Анна Берестовая
01:42 05.08.2021
Количество случаев заражения коронавирусом в мире преодолело отметку в 200 миллионов.
Число заражений COVID-19 в мире превысило 200 миллионов
© Фото: Panoramic Keystone Press Agency Globallookpress
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Количество случаев заражения коронавирусной инфекцией в мире с начала пандемии превысило отметку в 200 миллионов. Такую статистику обнародовал Университет Джонса Хопкинса в США.

По данным американского учреждения, во всех странах в период распространения COVID-19 им заражались 200 014 602 раз. Осложнения, вызванные данным заболеванием, унесли жизни 4 252 873 человек.

Наибольшее число заражений регистрируется в Соединенных Штатах, где оно преодолело отметку в 35 миллионов. Следующими по уровню заболеваемости коронавирусом стали Индия и Бразилия с 31,7 миллиона и 19,9 миллиона случаев.

Ранее глава Всемирной организации здравоохранения обратился к властям государств с призывом запретить ревакцинацию от COVID-19 минимум до конца сентября. Такое действие, по мнению ВОЗ, позволит направить препараты в страны, где вакцин для прививания не хватает.

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