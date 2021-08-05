Число заражений COVID-19 в мире превысило 200 миллионов

Количество случаев заражения коронавирусной инфекцией в мире с начала пандемии превысило отметку в 200 миллионов. Такую статистику обнародовал Университет Джонса Хопкинса в США.

По данным американского учреждения, во всех странах в период распространения COVID-19 им заражались 200 014 602 раз. Осложнения, вызванные данным заболеванием, унесли жизни 4 252 873 человек.

Наибольшее число заражений регистрируется в Соединенных Штатах, где оно преодолело отметку в 35 миллионов. Следующими по уровню заболеваемости коронавирусом стали Индия и Бразилия с 31,7 миллиона и 19,9 миллиона случаев.

Ранее глава Всемирной организации здравоохранения обратился к властям государств с призывом запретить ревакцинацию от COVID-19 минимум до конца сентября. Такое действие, по мнению ВОЗ, позволит направить препараты в страны, где вакцин для прививания не хватает.