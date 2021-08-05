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«Нужны новые исследования на тему агрессии»: эксперт о трагедии с выброшенным из окна ребенком

Валентина Пескова
13:21 05.08.2021
Руководитель исследовательской группы «Современное детство» прокомментировала трагедию с двухлетним ребенком, которого выбросил из окна его 24-летний отец.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: imagebroker, Ralph Kerpa, Globallookpress
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Профессор Института образования НИУ ВШЭ, руководитель исследовательской группы «Современное детство» Катерина Поливанова рассказала «Звезде», что такого рода эксцессы, когда родители проявляют немотивированную агрессию в отношении своих детей, вероятно, случались и 100, и 200 лет назад.

Однако сейчас такие инциденты в современной информационной повестке при наличии социальных сетей предаются огласке гораздо чаще.

«То, что произошло, - это чудовищное событие, но я, как специалист, не могу его прокомментировать. Ну нечего мне комментировать, что называется. У нас нет никакой информации об этом событии - что произошло, как это произошло, и кто это сделал, и что это за человек. И поэтому просто так я не буду спекулировать на этом чудовищном случае», - заявила научный работник.

Как объяснила профессор Поливанова, информация в социальных сетях сейчас распространяется «горизонтально и свободно», поэтому создается впечатление, что подобных случаев родительской агрессии в современном мире очень много.

«Но для того, чтобы ответить конкретно на вопрос, увеличилось ли число таких случаев или нет по сравнению с прошлыми веками, нужно провести серьезное исследование. А если вам сейчас кто-то начнет говорить что-нибудь конкретное - значит, соврет что-нибудь», - сообщила Поливанова.

Эксперт пояснила, что, несмотря на то что сейчас много всего изменилось, неблагополучные семьи и внутрисемейная агрессия были всегда. И около 20 лет назад стало очень активно употребляться слово «инцест». Сегодня знаний в обществе стало гораздо больше, а рожать детей стали в целом гораздо позже, да и семьи стали меньше по объему детей в них.

А вот стало ли больше или меньше как таковой «агрессии» по объему - точно сказать невозможно, заявила Катерина Поливанова, поскольку отцы-психопаты и алкоголики, как и такие же матери, будут и были, к сожалению, в обществе со стародавних времен.

Напомним, 24-летний отец, который выбросил из окна своего двухлетнего сына, задержан. Сам ребенок получил серьезные повреждения и находится в одном из столичных медучреждений.

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