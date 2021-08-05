В стране и мире Мужчина, выбросивший трехлетнего сына с пятого этажа, задержан Кира Карон В ГСУ СК РФ сообщили о задержании мужчины, который выбросил двухлетнего сына в окно с пятого этажа. © Фото: Алексей Иванов ТРК Звезда Читайте нас на: В Москве задержан мужчина, подозреваемый в покушении на убийство малолетнего сына. Об этом сообщил ГСУ СК РФ. «Установлено, что ребенка выбросил с балкона 5-этажа отец, после чего скрылся. В настоящее время его местонахождение установлено, в ближайшее время он будет доставлен в подразделение ведомства для проведения необходимых следственных действий», - говорится в сообщении. Ранее сообщалось, что сильно пострадавший ребенок был обнаружен вблизи жилой многоэтажки в Москве. В результате случившегося ребенок получил серьезные повреждения и был направлен в медучреждение города. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика