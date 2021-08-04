Отец выбросил малолетнего мальчика из окна пятого этажа в Москве

Сильно пострадавший ребенок был обнаружен вблизи жилой многоэтажки в Москве. По предварительным данным малолетнего мальчика выбросил из окна пятого этажа его собственный отец. Инцидент произошел в среду на улице Шумилова. В результате случившегося ребенок получил серьезные повреждения и был направлен в медучреждение города.

На момент случившегося в квартире вместе с отцом находилась бабушка мальчика. Мать, согласно имеющейся информации, с ребенком не жила.

Столичной прокуратурой была инициирована проверка, призванная установить причины и обстоятельства инцидента. Кроме того, Следственный комитет РФ по Москве возбудил уголовное дело по факту произошедшего в рамках ч. 3 ст. 30 п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство малолетнего).

В настоящее время мальчик 2018 года рождения в тяжелом состоянии находится в одной из столичных больниц. Местонахождение отца ребенка устанавливается правоохранителями.