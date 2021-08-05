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Психиатр объяснила причины агрессии отца, выбросившего сына из окна многоэтажки в Москве

Светлана Иванова
10:38 05.08.2021
Причинами агрессивного поведения мог быть алкогольно-абстинентный синдром, а также различные психические расстройства, отметила доктор.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Врач-психиатр, кандидат медицинских наук Анастасия Королева порассуждала, что могло стать причиной инцидента на улице Шумилова в Москве, где отец, предположительно, выбросил ребенка из окна пятого этажа.

Как указала специалист в комментарии «Звезде», агрессивное поведение может возникнуть по нескольким причинам. Во-первых, при алкогольном и наркотическом опьянении. Во-вторых, при алкогольно-абстинентном синдроме.

«Очень часто в самом алкогольном опьянении люди не совершают такие поступки, они могут их совершить на выходе, на вторые-третьи сутки, когда опьянения уже нет, а есть такой алкогольно-абстинентный синдром. В этой ситуации человек может вести себя агрессивно», - указала психиатр.

Она добавила, что также данное поведение может наблюдаться в рамках бредового поведения, при обострении психических заболеваний, когда по бредовым мотивам человек воспринимает кого-либо агрессивно, в том числе ребенка или других взрослых. Еще одной причиной агрессивного поведения, которое оборачивается подобными ЧП, может быть депрессивное расстройство.

«В рамках многих психических заболеваний, то же депрессивное расстройство, которое не всегда является следствием рождения ребенка, но может провоцировать на подобные действия, когда у человека взгляд на мир максимально пессимистично», - пояснила Королева.

Она добавила, что также агрессивное поведение к близком наблюдается при расстройствах личности.

Накануне вблизи жилой многоэтажки в Москве был обнаружен сильно пострадавший ребенок. Двухлетний мальчик получил серьезные повреждения при падении с высоты и был доставлен в медучреждение города. В покушении на убийство ребенка подозревают отца ребенка, предположительно, выбросившего мальчика из окна. Мужчина был задержан полицейскими.

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