Семин провел первое знакомство с составом ФК «Ростов»

Тренер Юрий Семин провел первое знакомство с составом футбольного клуба «Ростов». Видео со встречи было опубликовано в Instagram клуба. По словам Семина, тренировать «ростовчан» - большая честь для специалиста.

«Для меня это большая честь - работать в "Ростове". Это футбольный город. Я вас всех хорошо знаю. Самое главное - здесь есть болельщики, которые очень любят футбол, - они должны быть нами довольны. С каждым из вас мы поговорим - я вас послушаю, вы меня послушаете. Ну и начнем работу», - сказал тренер на встрече.

Семин возглавил команду после того, как бывший тренер ростовчан Валерий Карпин занял пост главного тренера сборной России. Контракт со специалистом пока заключен на два сезона.