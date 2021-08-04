Телеканал «Звезда» на facebook
Спорт Спорт Спорт

Семин провел первое знакомство с составом ФК «Ростов»

Алексей Курильченко
16:32 04.08.2021
Юрий Семин провел встречу с футболистами клуба «Ростов».
© Видео: Instagram, fcrostov © Фото: Instagram, fcrostov
Читайте нас на:

Тренер Юрий Семин провел первое знакомство с составом футбольного клуба «Ростов». Видео со встречи было опубликовано в Instagram клуба. По словам Семина, тренировать «ростовчан» - большая честь для специалиста.

«Для меня это большая честь - работать в "Ростове". Это футбольный город. Я вас всех хорошо знаю. Самое главное - здесь есть болельщики, которые очень любят футбол, - они должны быть нами довольны. С каждым из вас мы поговорим - я вас послушаю, вы меня послушаете. Ну и начнем работу», - сказал тренер на встрече.

Семин возглавил команду после того, как бывший тренер ростовчан Валерий Карпин занял пост главного тренера сборной России. Контракт со специалистом пока заключен на два сезона.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
16:45 Спорт
Путин поздравил российских синхронисток с победой на Олимпиаде
15:02 В стране и мире
Видео
Суд признал законным арест Башкировой, сбившей на машине троих детей в Москве
14:13 В стране и мире
Роскомнадзор выиграл суд у Google по блокировке роликов на YouTube
14:45 Спорт
Российские синхронистки завоевали золото на ОИ-2021 в Токио
03:07 Армия
Шойгу: заболеваемость COVID-19 в ВС РФ почти вдвое ниже, чем в среднем по стране
Популярное
Видео
Восстал из пепла: на Урале поставили на шасси советский самолет-гигант «Бизон»
«Русские уже сделали»: Маск поделился, что изучает российские разработки
Видео
«Кто-то заметает следы»: бывший офицер полиции США о самоубийстве полицейских Капитолия
Истребитель времен ВОВ с останками пилота обнаружен в озере силами Северного флота
Видео
В Генконсульстве РФ рассказали подробности смертельного ДТП с россиянами в Анталье
«Нужно время»: представитель МакSим сообщила о состоянии певицы
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.