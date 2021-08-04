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Огонь наступает: как в Якутии борются с лесными пожарами

Светлана Иванова
17:49 04.08.2021
Для тушения лесных пожаров в регионе используется взрывной метод для прокладки полос с последующим отжигом навстречу возгоранию и искусственное вызывание осадков, сообщили в Авиалесоохране.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ФБУ Авиалесоохрана, РИА Новости
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На территории Якутии уже третий месяц нет дождей, что ухудшает сложную ситуацию с лесными пожарами в регионе. Об этом в комментарии «Звезде» рассказал заместитель начальника федерального агентства лесного хозяйства Авиалесоохрана Николай Ковалев. Он уточнил, что сильный ветер и сухая подстилка лесов приводят к быстрому распространению огня.

 «К сожалению, на территории республики Саха уже третий месяц нет по сути дела ни единой капли дождя, поэтому ситуация складывается такая, что ветровая нагрузка на этой территории очень великая: это более 10 метров в секунду. Сухая подстилка, хвойные леса, поэтому очень быстро идет распространение пожаров», - пояснил Ковалев.

Он добавил, что борьбу с лесными пожарами осложняет их труднодоступность. В результате невозможно подключить тяжелую бульдозерную технику, а ручное тушение пожаров такого плана является малоэффективным, отметил заместитель начальника Авиалесоохраны.

«Очень удаленные лесные массивы горят, и нам туда приходится перебрасывать только на вертолетах и самолетах тушильщиков, в результате чего не можем завести тяжелую бульдозерную технику, а, как правило, крупные лесные пожары трудно тушить вручную», - добавил специалист.

Он отметил, что для тушения лесных пожаров используется взрывной метод для прокладки полос с последующим отжигом навстречу возгоранию, также применяется искусственное вызывание осадков.

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