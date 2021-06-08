Лето в разгаре: в России бушуют десятки лесных пожаров

Черная дымовая завеса накрывает весь поселок Хандыга, ничего не видно, жители растерянно оглядываются по сторонам, по громкоговорителю предупреждают - выходить только в закрытой одежде. Поселок, где живут 6 000 человек, оказался в окружении двух лесных пожаров - один из них в считанных метрах от жилых домов.

По всей Якутии пламя пожирает леса с невероятной скоростью - со стихией борются и с земли, и с воздуха, на помощь отправляют специальный десант Авиалесоохраны, который идет наперерез большому огню, но тушение осложняет сильный ветер. Прямо сейчас в республике полыхают 32 крупных пожара, в двух районах - режим ЧС. Природные пожары накрыли и Иркутскую область, автомобилисты пробираются сквозь оранжевый тоннель пламени на свой страх и риск.

Но все может быть еще серьезнее. Министерство природных ресурсов подозревает, что реальные данные о масштабе бедствия в Якутии и Иркутской области могли скрыть. И обратилось в Генпрокуратуру.

По данным дистанционного мониторинга лесного хозяйства - цифры очень разнятся, их сравнили с показателями со спутника. Например, в Катаганском лесничестве Иркутской области, со слов местных властей, горит тысяча гектаров, но по данным спутника - 16 тысяч. Местами реальные цифры выше заявленных в 20 раз. Началась проверка.

Пожары бушуют и в Мурманской области, там горит 350 гектаров леса, возможная причина - непотушенный костер после отдыха на природе. В Бурятии - тоже пожароопасная обстановка, и также в разгаре - шашлычный сезон. За разведение костра там оштрафовали главу республики - Алексей Цыденов во время отпуска устроил с семьей пикник в неположенном месте, за что получил штраф в 3 000 рублей. С постановлением глава Бурятии согласился - сам запрещал жарить шашлыки в неположенном месте и на своей страничке в соцсетях похвалил МЧС за внимательность.