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В России за сутки потушили 28 природных пожаров

Роман Захаров
03:12 01.08.2021
К полуночи 1 августа на территории РФ действуют 206 лесных пожаров, большая часть из которых зафиксирована в Якутии.
В России за сутки потушили 28 природных пожаров
© Фото: mchs.gov.ru
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Лесопожарные службы в России за минувшие сутки потушили 28 природных пожаров на общей площади 1 794 гектара. Об этом информирует Авиалесоохрана.

«По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 31.07.2021 года в России лесопожарными силами ликвидировано 28 лесных пожаров на площади 1 794 гектара», - приводит РИА Новости сообщение пресс-службы ведомства.

Отмечается, что к полуночи 1 августа на территории страны действуют 206 лесных пожаров на площади 748 873 гектара. Все возгорания активно тушат сотрудники экстренных служб. Самая большая площадь пожаров зафиксирована в Якутии: в регионе действует 105 пожаров на площади 602 439 гектаров.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время проведения совещания по ликвидации чрезвычайных ситуаций призвал активнее использовать авиационную технику в борьбе с пожарами в Якутии.

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