Диетолог назвала топ-3 самых опасных орехов

Арахис, миндаль и макадамия являются самыми опасными орехами. Этого мнения придерживается диетолог Мария Шубина. Как пояснила специалист в комментарии «Звезде», арахис, который с точки зрения ботаники является не орехом, а бобовой травой, часто заражен плесневыми грибами и поэтому содержит афлатоксин.

«Если говорить об опасности орехов, то на первое место я бы поставила арахис, или земляной орех, как его еще называют, так как нередко он содержит афлатоксин, это токсин, вырабатываемый плесневыми грибами, которыми часто заражен арахис. Он опасен тем, что является канцерогеном, он может вызывать задержку развития у людей и может снижать защитные силы организма, тем самым делая его более чувствительным к инфекции», - указала Шубина.

Она уточнила, что миндаль может представлять опасность, потому что является одним «из самых частых аллергенов среди орехов, а макадамия - потому что это самый жирный и самый калорийный из всех видов этого продукта.

Шубина также назвала самые полезные, по ее мнению, орехи: это грецкие орехи, кешью и фундук.

«В топ-3 полезных орехов у меня бы вошли грецкие орехи, это чемпионы по содержанию омега-3 среди орехов. Второе место достанется кешью за самую низкую калорийность и за самое высокое содержание белка. Третье место - фундук, он рекордсмен по содержанию магния - естественного антистрессового фактора», - заявила диетолог.

При этом она подчеркнула, что все орехи по-своему хороши и полезны, однако нельзя превышать ежедневно допустимую норму в 20-40 граммов орехов, что соответствует одной небольшой жмене. Как заверила специалист, такое количество съеденных орехов в день не вызовет ни проблем со здоровьем, ни проблем с фигурой.