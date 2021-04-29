Назван самый безвредный вариант перекуса «на бегу»

Нутрициолог, член Национального общества диетологов и член Европейской организации по изучению ожирения Ольга Деккер рассказала «Звезде», чем может грозить здоровью человека перекус на бегу. По ее словам, первая опасность заключается в том, что мы имеем мало информации об условиях изготовления пищи.

«Мы не знаем дату производства точную этой сосиски в тесте, или когда загрузили мясо, из которого делается эта шаурма; какими руками брал повар - чистыми или нет; как долго хранилась эта продукция, прежде чем вы ее купили», - указала специалист.

Помимо этого, перекус может проходить, к примеру, после выхода из общественного транспорта, когда руки грязные, а влажной салфетки или подобного средства с собой не окажется. Более того, не всегда влажные салфетки содержат спирт, чтобы обеспечить полноценное обеззараживание.

«Здесь в первую очередь вопрос безопасности пищи», - обозначила эксперт.

Деккер подметила, что даже в наилучшем варианте, если мясо свежее и руки чистые, при покупке той же шаурмы нужно помнить, что в мясе будут жиры, которые долгое время грелись и находились на открытом воздухе. А жиры «боятся» окисления, воздуха и солнечного света так как из-за этого, по выражению нутрициолога, «превращаются в яд».

Однако бывают ситуации, когда еды с собой нет, а голод упорно обращает на себя внимания, доводя до головокружения. В таком случае медик посоветовала взять для перекуса плотно запечатанную пачку орехов, которая не пропускает солнечных лучей. Орехи не портятся с такой скоростью, как портятся мясные изделия.

«И, допустим, можно взять либо чай, либо кофе навынос. Кипяток прошел термическую обработку, даже если эта вода была из-под крана», - добавила эксперт.

Ранее врач-диетолог, психотерапевт Сергей Обложко объяснил, что быстрые перекусы могут послужить человеку средством спасения от голода, однако делать их частой практикой - не стоит. Многие люди совершают ошибку и не учитывают постоянные перекусы в течение дня, полагая, что правильно питаются, когда это далеко не так.