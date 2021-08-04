Суд признал законным арест Башкировой, сбившей на машине троих детей в Москве

Мосгорсуд признал законным арест Валерии Башкировой, которая обвиняется в наезде на троих детей на пешеходном переходе. Таким образом, суд оставил без изменений ранее принятое решение.

«Постановление Тверского районного суда от 19 июля 2021 года оставить без изменения», - сказал судья.

Девушка принимала участие в заседании по видеосвязи. Она и ее адвокат просили изменить меру пресечения на домашний арест. Также Башкирова попросила прощения у родных погибших в ДТП детей.

Трагедия произошла в Москве на улице Авиаторов в июле. Находившаяся за рулем иномарки Башкирова сбила троих детей, переходивших дорогу по пешеходному переходу. Впоследствии двое детей скончались.