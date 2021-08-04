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СМИ: установлена личность потерявшего документы о маршруте эсминца Defender

Алексей Курильченко
14:51 04.08.2021
Британское издание установило личность чиновника, который потерял секретные документы с информацией о маршруте эсминца Defender.
СМИ: установлена личность потерявшего документы о маршруте эсминца Defender
© Фото: ФСБ РФ
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Британское издание The Guardian провело расследование с целью установить личность человека, который допустил потерю 50-страничного документа, содержавшего секретную информацию - в частности о маршруте эсминца ВМС Великобритании Defender в акватории Черного моря. По данным источников издания в правительстве, им оказался чиновник Ангус Лэпсли, который до инцидента занимал должность в Министерстве обороны и имел доступ с секретной информации.

«Лэпсли (после инцидента - прим.ред.) был переведен из Министерства обороны в Министерство иностранных дел и международного развития, где он ранее работал. Лишившись должности, он утратил доступ к секретным документам, без которого он не сможет выполнять свою работу. Решение об окончательном наказании до сих пор не принято», - пишет издание.

Документы нашли возле из автобусной остановки в графстве Кент. Отмечается, что такие документы печатаются на розовых страницах с пометкой «Секретно, только для граждан Соединенного королевства». По правилам британского Минобороны, такие документы запрещено выносить из госучреждений. 

Британский эсминец Defender нарушил морские границы РФ возле Крыма 23 июня. Впоследствии многие российские представители назвали произошедшее «грубой провокацией» со стороны Великобритании.

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