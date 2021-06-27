СМИ: секретные документы о проходе эсминца Defender нашли на остановке в Англии

Папку с документами из 50 страниц, включающими распечатки из электронных писем, а также компьютерной презентации, случайно обнаружили неподалеку от автобусной остановки в графстве Кент на юго-востоке Англии за день до инцидента с британским эсминцем Defender.

Отмечается, что найденная папка принадлежала высокопоставленному чиновнику Минобороны Соединенного Королевства. Нашедший ее прохожий передал документы в редакцию BBC. Об этом сообщает The Sun.

Так, в документах утверждается, что Великобритания приняла решение о проходе эсминца рядом с берегами Крыма, желая тем самым продемонстрировать свою поддержку Украине.

Движение британского эсминца в Черном море назвали «Операцией Дитроит». Рассматривались два варианта прохода эсминца из Одессы в Батуми - неподалеку от Крыма и вдали от него. Выбор сделали в пользу первого варианта.

Ранее посол РФ в Великобритании Андрей Келин подтвердил, что начальник генштаба Великобритании признал заход их эсминца - провокацией. Как отметил дипломат, весь кошмар ситуации состоит в том, что в Лондоне свою политическую позицию пытаются подкрепить военной провокацией.