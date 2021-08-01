Метеорологи предупредили об аномальной жаре на курортах Египта

Аномальная жара надвигается на Египет и простоит в стране как минимум две недели. Об этом говорится в пресс-релизе Генерального управления метеорологии Египта.

Отмечается, что температура в Восточном Средиземноморье значительно возросла и превышает 40 градусов, в том числе в Египте. Жара, в частности, стала причиной лесных пожаров в Турции, пояснили метеорологи.

«Волна жары продержится ровно две недели», — цитирует сообщение египетских синоптиков РИА Новости.

Так, дневная температура в Каире в начале недели установится на отметках 40-42 градуса, со среды по пятницу на максимуме будет составлять 44 градуса. На курортах юга Синайского полуострова, в том числе в Шарм-эш-Шейхе с понедельника установится температура до 42 градусов, в четверг и пятницу термометры покажут от 41 до 44 градусов. Усилить ощущаемую температуру еще на 2-4 градуса может высокая влажность в этих регионах, отмечается в сообщении.

Жарче всего на грядущей неделе будет в популярных курортных городах Асуан и Луксор — ожидается до 46 градусов.

Ранее в российском Гидрометцентре предупредили, что в Поволжье и Черноземье в ближайшие дни аномально вырастет температура. Так, в Астраханской области она будет достигать 40 градусов.