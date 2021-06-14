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Названы самые популярные страны для российских туристов в 2021 году

Ян Брацкий
09:42 14.06.2021
Эксперты связывают это с тем, что большинство традиционных маршрутов для отдыха россиян остаются закрытыми.
Названы самые популярные страны для российских туристов в 2021 году
© Фото: Nikolay Gyngazov Global Look Press
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Лидером среди зарубежных стран, куда российские туристы намерены поехать в 2021 году, оказался Кипр. Средняя стоимость одной покупки в этой стране осталась на уровне 4 840 рублей.

«Лидером по бронированию летних туров стал Кипр, где теплое Средиземное море и красивые пейзажи привлекают все больше туристов. Аналитики банка "Русский стандарт" посчитали, что в 2021 году средний чек покупок по картам в этой стране составил 4 840 рублей», - отмечается в исследовании, опубликованным ТАСС.

Согласно опросу среди туристов, популярными направлениями для летнего отдыха также остаются Мальдивы, Греция и ОАЭ. Это связано с тем, что большинство альтернативных маршрутов для путешественников остаются закрытыми из-за пандемии коронавирусной инфекции.

«В России значительным спросом пользуются туры на море, среди которых лидирует Крым. Средний чек с начала 2021 года одной покупки на популярных курортах полуострова в этом году составил 1 396 рублей. Он немного опередил такие туристические направления нашей страны как Геленджик и Сочи, откуда туристы часто отправляются в поездку по Абхазии. В Геленджике средний чек одной траты по картам составляет 1 074 рублей, а в традиционно более дорогом Сочи - 1 605 рублей», - говорится в исследовании.

Среди не пляжных направлений для отдыха лидирует Санкт-Петербург. Эксперты отмечают устойчивый рост спроса на путевки в Северную столицу России.   

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