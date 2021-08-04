Обнаружены микробы, изучение которых поможет исправить мутации

В озерах Азии найдены два новых вида одноклеточных, изучение которых позволит понять процессы изменений РНК. Открытие было сделано группой международных ученых, в которую вошли ученые Тюменского госуниверситета и Института биологии внутренних вод РАН.

Как сообщили в пресс-службе ТюмГУ, в перспективе это приведет к возможности исправления некоторых мутаций, связанных с наследственными патологиями. Также открытие поможет разработать лекарства против паразитарных заболеваний.

Простейшие жгутиковые организмы, или кинетопластиды, обнаружили в пресных и соленых озерах Индонезии, Вьетнама и Турции. Как выяснили ученые, одноклеточные оказались «родственниками» паразитов трипаносомы, вызывающих сонную болезнь и болезнь Шагаса. При этом новые виды жгутиковых являются хищниками, питающимися другими простейшими.

Как отметил заведующий лабораторией доктор биологических наук Денис Тихоненков, в ходе эволюции паразиты променяли «свободный образ жизни» на существование за счет хозяина, в результате были утеряны некоторые гены, которые отвечают за обмен веществ.

Сравнение найденных простейших с их «родственниками» даст представление о редактировании РНК, что может стать ключом к управлению вредными мутациями, приводящими в том числе к болезни Альцгеймера. Также открытие поможет разработать препараты против паразитов, включая трипаносоматид.