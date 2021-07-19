В России открыли молекулы для лечения болезни Альцгеймера

Ученые Уральского федерального университета имени первого Президента России Б. Н. Ельцина (УрФУ) открыли способ остановить развитие болезни Альцгеймера.

В частности, исследователям удалось синтезировать химические соединения, которые способны остановить дегенерацию нейронов при слабоумии, в том числе болезнях Альцгеймера и Паркинсона. Результаты научной работы опубликованы в журнале European Journal of Medicinal Chemistry.

В ходе исследования ученые получили новые молекулы рядов индолил- и пирролилазинов. Они обладают способностью бороться с избытком амилоидных структур, запуская соответствующие внутриклеточные процессы. Именно накапливание амилоидных структур в человеческом мозге со временем приводит к развитию «старческих» болезней.

Среди преимуществ обнаруженных соединений - выгодная технология синтеза и низкая токсичность. В ходе испытаний на клеточных моделях болезни Альцгеймера и вторичных повреждениях после черепно-мозговых травм вещества продемонстрировали значительный терапевтический эффект. Повысилась и выживаемость нейрональных клеток.