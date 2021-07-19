Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В России открыли молекулы для лечения болезни Альцгеймера

Светлана Иванова
09:42 19.07.2021
Речь идет о новых молекулах рядов индолил- и пирролилазинов, способных бороться с избытком амилоидных структур, чье накапливание в человеческом мозге со временем и приводит к развитию «старческих» болезней.
В России открыли молекулы для лечения болезни Альцгеймера
© Фото: Sven Hoppe, dpa, Globallookpress
Читайте нас на:

Ученые Уральского федерального университета имени первого Президента России Б. Н. Ельцина (УрФУ) открыли способ остановить развитие болезни Альцгеймера.

В частности, исследователям удалось синтезировать химические соединения, которые способны остановить дегенерацию нейронов при слабоумии, в том числе болезнях Альцгеймера и Паркинсона. Результаты научной работы опубликованы в журнале European Journal of Medicinal Chemistry.

В ходе исследования ученые получили новые молекулы рядов индолил- и пирролилазинов. Они обладают способностью бороться с избытком амилоидных структур, запуская соответствующие внутриклеточные процессы. Именно накапливание амилоидных структур в человеческом мозге со временем приводит к развитию «старческих» болезней.

Среди преимуществ обнаруженных соединений - выгодная технология синтеза и низкая токсичность. В ходе испытаний на клеточных моделях болезни Альцгеймера и вторичных повреждениях после черепно-мозговых травм вещества продемонстрировали значительный терапевтический эффект.  Повысилась и выживаемость нейрональных клеток.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
10:19 В стране и мире
Названы фамилии кураторов регионов России из состава правительства
09:12 В стране и мире
Видео
Выжженная земля: пламя лесных пожаров охватило Карелию и Якутию
08:55 Армия
Видео
В ЗВО от коронавируса привили свыше 17 тысяч членов семей военнослужащих
04:34 В стране и мире
Роспотребнадзор разрабатывает биочип для тестирования на COVID-19
07:00 В стране и мире
Видео
Коронавирус, роботы, дождь из метеоров: какая атмосфера царит в Токио в преддверии Олимпиады
Популярное
Видео
Комариный «смерч» накрыл поселок на Камчатке
Бритни Спирс заявила об уходе со сцены из-за опекунства отца
Видео
В Кузбассе медведь накинулся на дрессировщиков во время выступления в цирке
Треть россиян отказались от четырехдневной рабочей недели
Ростех показал часть фюзеляжа нового истребителя
Кардиолог назвал лучшие продукты для снижения давления
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.