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Врач назвал способ избежать «летних» заболеваний

Светлана Иванова
17:44 29.07.2021
Заразиться паразитными болезнями, которые считаются самыми распространенными в теплое время года, можно через воду, почву, немытые фрукты и овощи, а также контакт с инфицированным человеком, отметил специалист.
Врач назвал способ избежать «летних» заболеваний
© Фото: Server Amzayev, Russian Look, Globallookpress
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Риск заражения паразитарными заболеваниями существенно увеличивается летом. В частности, при купании в водоемах можно получить первичный амебный менингоэнцефалит (ПАМ), а при употреблении в пищу немытых овощей, фруктов и ягод - гельминтоз, кантариаз, а также миазы. Об этом в комментарии «Общественной службе новостей» рассказал руководитель онлайн-лаборатории Валерий Саванович.

Он уточнил, что паразитарные болезни считаются одними из самых распространенных в это время года.

«Поскольку в нашей стране сезон свежих персиков, клубники, черешни и прочих лакомств очень короткий, то люди нередко теряют бдительность. Они либо покупают некачественные продукты "с рук", либо вместо тщательного мытья просто обтирают фрукт ладонью или салфеткой. На поверхности фруктов, ягод и овощей могут быть яйца паразитов - так они и проникают в организм», - пояснил специалист.

По словам Савановича, также заразиться паразитными болезнями можно через контакт с инфицированным человеком, через почву или воздушно-пылевым путем. В этом случае речь идет об анкилостомозе и аскаридозе соответственно.

Доктор указал на опасность паразитарных заболеваний, которые способны поражать не только ЖКТ, но и легкие, сердце, нервную и дыхательную системы, кожу, волосы и даже желчные протоки. Словом, в зоне риска все органы и ткани, добавил Саванович.

Ежегодно в России фиксируется до полутора миллионов случаев заражения паразитами. Чтобы избежать инфицирования, следует тщательно мыть рук и избегать запрещенных мест купания.

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