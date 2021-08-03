Эксперт объяснил, опасны ли нитраты в арбузах для здоровья

В зрелых арбузах отсутствуют нитраты, поэтому никакой опасности для здоровья человека потребление этих продуктов не несет. Об этом в беседе со «Звездой» рассказал заведующий лабораторией селекции иммунитета бахчевых культур Сергей Соколов. Он подчеркнул, что проблема с возможным содержанием нитратов в арбузах является сильно преувеличенной.

«Я нитраты называю витамины роста, они расходуются, пока созревает арбуз. Если он созрел, в нем нитратов не может быть. Если его собрали недозрелым, теоретически может остаться какое-то количество, если оно не израсходовалось во время транспортировки», - указал специалист.

При этом Соколов отметил, что с дыней ситуация обстоит иначе, потому что ряд сортов накапливают нитраты.

«В дыне есть, просто сортовые особенности есть, которые накапливают, и дыни есть много нельзя, она вообще по своей природе, по составу тяжелый продут для желудка, просто не нужно ее переедать, а арбуз безобиден до безобразия»,- пояснил специалист.

Он добавил, что из-за аномально жаркой погоды в этом году арбузы на территории России созрели раньше.