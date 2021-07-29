Диетолог сравнила пользу от арбуза и дыни

Врач-диетолог Ольга Кораблева сравнила пользу от употребления в пищу дыни и арбуза и рассказала, какой из этих продуктов является более калорийным, а в каком содержится наиболее ценный для здоровья витаминный состав.

Так, по ее словам, в дыне содержится 35 килокалорий на 100 грамм продукта, а в арбузе - всего 25 килокалорий на 100 грамм. Помимо этого, дыня является более сытной, так как в ней больше клетчатки, важной для стабильной работы кишечника. Еще данный продукт способен очищать организм и способствует стабилизации холестерина.

Специалист добавила, что на 100 грамм дыни приходится около 0,9 грамма пищевых волокон, для аналогичной массы арбуза этот показатель составляет около 0,4 грамма. Суточная норма клетчатки для взрослого человека составляет 25-35 грамм.

В дыне содержится больше витамина С: на 100 грамм дыни приходится порядка 36 миллиграммов витамина С, на 100 грамм арбуза - около 8 миллиграммов. Как объяснила Кораблева, необходимо съесть всего 200 грамм дыни, чтобы покрыть суточную потребность взрослого человека в аскорбиновой кислоте. При этом она напомнила, что витамин С - важен для иммунитета, помогает усваиваться железу и благотворно действует на кожу.

В то же время, уверяет эксперт, в арбузе содержится ликопин - антиоксидант, уменьшающий риск развития атеросклероза и сердечных заболеваний. Ряд исследований свидетельствуют о том, что употребление ликопина также снижает депрессию, тревожность и даже уменьшает болевые ощущения в суставах.

В заключение Ольга Кораблева сообщила, что в обоих видах бахчевых присутствует много витаминов и микроэлементов - магния, калия, марганца, в связи с чем нельзя однозначно сказать, что именно полезнее - арбуз или дыня. Главное, подчеркивает диетолог, не передать: объем разовой порции для этих продуктов не должен превышать 200 грамм.