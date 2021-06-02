Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Диетолог рассказал о последствиях употребления в пищу арбузов с нитратами

Анна Касаткина
16:00 02.06.2021
Самым лучшим решением будет отказаться от покупки арбуза не в сезон, отметил специалист.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: pixabay.com
Читайте нас на:

Избыток нитратов в арбузе может быть токсичным для человека и стать причиной отравления. О способах избежать неприятных последствий употребления в пищу любимого летнего лакомства «Звезде» рассказал диетолог, доцент медицинских наук Михаил Гинзбург.

По словам специалиста, многие плоды изначально содержат в себе нитраты, они являются одним из элементов их структуры и не опасны для организма. Однако, когда в погоне за прибылью продавцы используют нитраты для ускорения созревания плода, может возникнуть их переизбыток.

«Избыток нитратов может оказаться для человека токсичным, там будут токсичные соединения гемоглобина, и человек будет испытывать страдания: тошнота, рвота, головная боль, упадок сил. Обычно это непродолжительно, как правило, не смертельно, но люди тоже есть разные, с разным уровнем здоровья, кому-то может и этой капли будет достаточно», - объяснил собеседник.

Самым главным правилом, отметил Гинзбург, является отказ от покупки арбуза в не сезон - как правило, естественным образом эти плоды созревают в августе.

«Есть также счетчики нитратов, они существуют, можно померить, и если больше (нитратов. - Прим. ред.), чем надо, то не брать. Проблема только в том, что, померив, вы испортите плод, его нужно проткнуть, какой продавец вам даст это сделать? Можно еще покупать (арбузы. - Прим. ред.) не у частных продавцов, а в магазинах, потому что там входной контроль более солидный», - добавил он.

По внешнему виду и вкусу арбузов узнать о наличии нитратов невозможно - ни его структура, ни недостаточная сладость, ни цвет критериями не являются, подчеркнул диетолог.

Ранее врач рассказал, при каких заболеваниях лучше не злоупотреблять арбузами.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
14:50 Армия
Видео
Автомобильный вальс: в Подмосковье открылся всеармейский этап конкурса ВАИ «Дорожный патруль»
14:04 Армия
Видео
Работы фотоконкурса РГО «Самая красивая страна» украсят боевые корабли и гарнизоны
12:19 В стране и мире
В Кремле заявили, что обсуждают по дипканалам заявление Судана по военной базе России
12:00 Армия
Видео
В Минобороны заявили, что Россия будет следить за ходом американо-украинских учений Sea Breeze
10:51 В стране и мире
Видео
Совфед одобрил закон о денонсации Договора по открытому небу
Популярное
СМИ: сценограф Киркорова и Пугачевой Борис Краснов впал в кому
Опубликованы кадры пожара на самом большом корабле ВМФ Ирана
Врач рассказал, кому опасно есть арбузы
Видео
Американка вышла с голыми руками на медведя, чтобы защитить своих собак
Россиян предупредили о вреде кваса
Мясников рассказал о ночном симптоме серьезной болезни
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.