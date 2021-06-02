Диетолог рассказал о последствиях употребления в пищу арбузов с нитратами

Избыток нитратов в арбузе может быть токсичным для человека и стать причиной отравления. О способах избежать неприятных последствий употребления в пищу любимого летнего лакомства «Звезде» рассказал диетолог, доцент медицинских наук Михаил Гинзбург.

По словам специалиста, многие плоды изначально содержат в себе нитраты, они являются одним из элементов их структуры и не опасны для организма. Однако, когда в погоне за прибылью продавцы используют нитраты для ускорения созревания плода, может возникнуть их переизбыток.

«Избыток нитратов может оказаться для человека токсичным, там будут токсичные соединения гемоглобина, и человек будет испытывать страдания: тошнота, рвота, головная боль, упадок сил. Обычно это непродолжительно, как правило, не смертельно, но люди тоже есть разные, с разным уровнем здоровья, кому-то может и этой капли будет достаточно», - объяснил собеседник.

Самым главным правилом, отметил Гинзбург, является отказ от покупки арбуза в не сезон - как правило, естественным образом эти плоды созревают в августе.

«Есть также счетчики нитратов, они существуют, можно померить, и если больше (нитратов. - Прим. ред.), чем надо, то не брать. Проблема только в том, что, померив, вы испортите плод, его нужно проткнуть, какой продавец вам даст это сделать? Можно еще покупать (арбузы. - Прим. ред.) не у частных продавцов, а в магазинах, потому что там входной контроль более солидный», - добавил он.

По внешнему виду и вкусу арбузов узнать о наличии нитратов невозможно - ни его структура, ни недостаточная сладость, ни цвет критериями не являются, подчеркнул диетолог.

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