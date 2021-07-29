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Врач объяснила опасность дыни для некоторых людей

Анна Назайкина
07:46 29.07.2021
При обострении гастрита, остром панкреатите, холецистите и язвенной болезни от этого продукта следует воздержаться, заявила специалист.
Врач объяснила опасность дыни для некоторых людей
© Фото: Elena Mozhvilo, Unsplash
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Диетолог Ольга Кораблева в беседе с РИА Новости назвала категории людей, которым следует отказаться от употребления дыни.

По словам специалиста, данный продукт является трудным для переваривания, несмотря на то, что не является высококалорийным.

«Около 35 килокалорий на 100 граммов продукта. Не следует есть дыню натощак или вместе с другой пищей, в том числе с фруктами - это может вызвать газообразование или диарею. Лучший вариант - подождать час после еды», - объяснила врач.

Медик отметила, что при обострении гастрита, остром панкреатите, холецистите и язвенной болезни от этого продукта следует воздержаться.

«Поскольку дыня действует как мягкое слабительное, ее не нужно употреблять при любых нарушениях в работе кишечника: продукт может усилить уже имеющиеся проблемы», — сказала Кораблева.

Ранее диетолог сравнила пользу от употребления в пищу дыни и арбуза и рассказала, какой из этих продуктов является более калорийным, а в каком содержится наиболее ценный для здоровья витаминный состав.

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