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В Гидрометцентре рассказали о крайне редкой погодной аномалии в Москве

Светлана Иванова
17:52 03.08.2021
«Сухие» и тихие грозы возникают из-за разницы между скоростями света и звука, а также высокой температуры.
В Гидрометцентре рассказали о крайне редкой погодной аномалии в Москве
© Фото: Евгений Биятов, РИА Новости
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В Москве накануне, 2 августа, были зафиксированы аномальные «сухие» и тихие грозы. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России, метеоролог Роман Вильфанд.

Как уточнил специалист, погодный феномен объясняется особенностями скорости распространения звука и света и высокой температурой, установившейся в городе. При этом Вильфанд в разговоре с «Лентой.ру» подчеркнул, что аномалия является крайне редкой для столичного региона.

По словам Вильфанда, речь идет о зарнице, при которой люди видят молнию, но не слышат раскатов грома. Явление происходит из-за разницы между скоростями света и звука.

«Скорость света существенно превышает скорость звука, и, когда молния сверкает вдали, гром может прозвучать с опозданием на 10-20 секунд, а иногда и вообще не доходит», - добавил научный руководитель Гидрометцентра России, отметив, что в некоторых случаях раскаты могут быть вообще не слышны.

Вильфанд указал, что «сухие» грозы чаще фиксируются в южных регионах страны, на Кавказе.

«На самом деле во время сухой грозы дождь идет. Просто когда температура очень высокая, капли испаряются, не успев долететь до земли», - пояснил метеоролог.

Накануне вечером в Москве произошел ливень с громом, молниями, порывы ветра доходили до 15 метров в секунду. При этом в некоторых районах города за молниями не были слышны раскаты грома, а при грозе не выпало ни капли осадков. Научный руководитель Гидрометцентра заверил, что такие природные явления безопасны.

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