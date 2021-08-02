На Москву обрушились сильнейшая гроза с ливнем
На Москву и Подмосковье обрушился ливень с грозой.
© Видео: Instagram, ekaterina_nik_07 © Фото: Instagram, ekaterina_nik_07
В Московский регион пришел сильнейший ливень с грозой. Осадки с громом и молнией наблюдаются как в центре столицы, так и в ближнем Подмосковье. Также усилились и порывы ветра.
Многие жители столицы опубликовали в соцсетях видео с бушующей стихией. Грозы также наблюдаются в Жуковском, Люберцах и Раменском.
Ранее в Гидрометцентре рассказали о сохранении у конце июля в центре европейской части России дождливой погоды. При этом осадки будут комфортными и позже приобретут летний характер.