Более 30 авиарейсов отменили в аэропортах Москвы из-за непогоды
В аэропортах Москвы из-за непогоды отменили более 30 пассажирских рейсов.
© Фото: Komsomolskaya Pravda Global Look Press
В столичных аэропортах отменили в общей сложности 31 рейс на фоне грозы и сильного ливня. Еще несколько вылетов оказались задержаны.
В соответствии с данными сервиса «Яндекс. Расписание», к настоящему моменту во Внуково задержан один рейс и еще семь отменены. В Домодедово было решено отменить 3 рейса. Кроме того, 3 рейса оказались задержаны.
Больше всего рейсов отменили в Шереметьево, где из-за непогоды не смогли вылететь пассажиры 21 рейса. Еще четыре вылета в данном аэропорту задержаны.
Ранее сообщалось, что в Московский регион пришел мощный ливень с грозой. Сильные порывы ветра и осадки охватили как центральную часть столицы, так и ближнее Подмосковье.