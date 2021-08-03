Более 30 авиарейсов отменили в аэропортах Москвы из-за непогоды

В столичных аэропортах отменили в общей сложности 31 рейс на фоне грозы и сильного ливня. Еще несколько вылетов оказались задержаны.

В соответствии с данными сервиса «Яндекс. Расписание», к настоящему моменту во Внуково задержан один рейс и еще семь отменены. В Домодедово было решено отменить 3 рейса. Кроме того, 3 рейса оказались задержаны.

Больше всего рейсов отменили в Шереметьево, где из-за непогоды не смогли вылететь пассажиры 21 рейса. Еще четыре вылета в данном аэропорту задержаны.

Ранее сообщалось, что в Московский регион пришел мощный ливень с грозой. Сильные порывы ветра и осадки охватили как центральную часть столицы, так и ближнее Подмосковье.