Кардиолог объяснил, чем смертельно опасны «сеточки» и «звездочки» на ногах

Отеки ног во время беременности являются патологией. Об этом предупредил сердечно-сосудистый хирург, кардиолог Владимир Хорошев. В беседе со «Звездой» специалист призвал женщин носить компрессионный трикотаж, чтобы избежать развития варикозной болезни. Доктор подчеркнул, что при появлении сосудистых сеточек, звездочек и отеков вести борьбу с болезнью придется на протяжении все жизни.

«Когда варикозная болезнь уже проявилась, появились все эти сеточки, звездочки, начали появляться отеки, потом уже победить болезнь невозможно, потом уже приходится всю жизнь с этим бороться», - отметил кардиолог.

По словам Хорошева, игнорирование варикозной болезни на ранней стадии чревато дальнейшими осложнениями, в том числе смертельными, такими как тромбоэмболия.

«Когда возникнет хроническая венная недостаточность, осложненная тромбозами, всевозможными венозными флотирующими тромбами, которые таят в себе колоссальную опасность в плане отрыва кончика этого флотирующего тромба и улета его, в буквальном смысле улета, в легочную артерию, и тогда возникает тромбоэмболия, это ужасное осложнение», - пояснил кардиолог.

Врач указал, что современный компрессионный трикотаж является дышащим, и никакой сложности при его ношении не возникает. При этом доктор напомнил, что назначать такую коррекцию должен специалист.