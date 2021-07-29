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Кардиолог объяснил, чем смертельно опасны «сеточки» и «звездочки» на ногах

Светлана Иванова
10:17 29.07.2021
Игнорирование варикозной болезни на ранней стадии чревато дальнейшими осложнениями, в том числе смертельными, такими как тромбоэмболия, указал специалист.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: pixabay
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Отеки ног во время беременности являются патологией. Об этом предупредил сердечно-сосудистый хирург, кардиолог Владимир Хорошев. В беседе со «Звездой» специалист призвал женщин носить компрессионный трикотаж, чтобы избежать развития варикозной болезни. Доктор подчеркнул, что при появлении сосудистых сеточек, звездочек и отеков вести борьбу с болезнью придется на протяжении все жизни.

«Когда варикозная болезнь уже проявилась, появились все эти сеточки, звездочки, начали появляться отеки, потом уже победить болезнь невозможно, потом уже приходится всю жизнь с этим бороться», - отметил кардиолог.

По словам Хорошева, игнорирование варикозной болезни на ранней стадии чревато дальнейшими осложнениями, в том числе смертельными, такими как тромбоэмболия.

«Когда возникнет хроническая венная недостаточность, осложненная тромбозами, всевозможными венозными флотирующими тромбами, которые таят в себе колоссальную опасность в плане отрыва кончика этого флотирующего тромба и улета его, в буквальном смысле улета, в легочную артерию, и тогда возникает тромбоэмболия, это ужасное осложнение», - пояснил кардиолог.

Врач указал, что современный компрессионный трикотаж является дышащим, и никакой сложности при его ношении не возникает. При этом доктор напомнил, что назначать такую коррекцию должен специалист.

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