Врач рассказал, кто подвержен риску тромбоза при COVID-19

Тромбоз является одним из наиболее распространенных осложнений коронавирусной инфекции и несет дополнительные риски для жизни пациентов. Об этом рассказал врач-инфекционист, главный врач клинико-диагностической лаборатории Андрей Поздняков, отметив, что люди к тромбозу предрасположены, в первую очередь, на генетическом уровне.

«В первую очередь - это люди, имеющие генетическую предрасположенность. Стоит отметить, что это достаточно распространено в популяции, поэтому людей, которым нужно внимательно следить за состоянием сосудов, немало», - приводит РИА Новости слова Позднякова.

Как объяснил медик, одна из клеток, благоприятных для размножения COVID-19 - эндотелий (эти клетки выстилают внутреннюю поверхность кровеносных сосудов). В случае поражения эндотелия вирусом, внутренняя оболочка сосудов начинает терять свою эластичность, из-за чего затрудняется ток крови.

«Так как эндотелий восстанавливается достаточно медленно, при нарушении внутренней оболочки сосудов вирусом SARS-COV-2 могут возникать тромбозы. При этом человек может даже не подозревать что у него развивается тромб», - предупредил специалист.

Поздняков, однако, заметил, что генетическая предрасположенность к тромбозу вовсе не обусловлена присутствием аналогичного заболевания у ближайших родственников, и она почти не проявляет себя в обычной жизни.

«К сожалению, у генетически предрасположенных людей первая выявляемость часто оказывается фатальной - это может быть инсульт, инфаркт или тромбоз любой другой вены», - сообщил собеседник агентства.

Врач также рассказал, что с точки зрения гендерной составляющей более склонны к образованию тромбов женщины, принимающие оральные контрацептивы. На склонность к повышенному тромбообразованию, по словам медика, могут влиять и эндокринные заболевания, которые связаны с нарушением обмена глюкозы и избыточным весом, хронические сердечные заболевания.

«Именно поэтому COVID-19 крайне неприятен для людей с сердечно-сосудистой и эндокринной патологией, у них очень сильно меняется свертываемость крови и погибают они чаще всего от тромботических осложнений», - предупредил главврач.

Ответил Андрей Поздняков и на вопрос о том, может ли вакцинация повысить риск образования тромба. В качестве примера он привел препарат «Спутник V», обратив внимание журналистов, что «в официальных источниках не отмечено риска (образования - прим. ред.) тромбозов» от применения данной российской вакцины.