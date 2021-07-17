Эксперты посоветовали, как избавиться от спам-звонков

Эксперты телекоммуникационной отрасли рассказали, что блокировать спам-звонки помогут некоторые мобильные приложения и услуги операторов.

По словам аналитика компании Research Group Эльдара Муртазина, пользователь может скачать приложение, которое определит номер звонящего. Люди часто предоставляют приложению доступ к телефонной книжке, но существует риск утраты персональных данных и использования их мошенниками.

«Приложения от непроверенных компаний могут собирать персональную информацию, скачивать контакты из телефонной книги и передавать их третьим лицам», - рассказал менеджер по продукту Kaspersky Who Calls Сергей Белистов, передает РИА Новости.

По его словам, до установки приложения необходимо прочитать всю информацию о разработке и отдать предпочтение проверенным. Такого же мнения придерживается Эльдар Муртазин, который добавил, что лучше выбирать разработки известных производителей.

При этом глава отдела технического сопровождения продуктов и сервисов ESET Сергей Кузнецов рассказал, что в смартфонах на платформе Android приложения с функцией «антиспам» установлены на электронное устройство по умолчанию. Владельцам же смартфонов на iOS необходимо скачивать их дополнительно.

«Чтобы воспользоваться безопасным сервисом, сначала прочитайте отзывы в интернете, обратите внимание на рейтинг приложения и количество скачиваний, узнайте в поисковике о репутации производителя», - порекомендовал эксперт.

Ранее эксперты рассказали, как не стать жертвой мошенников из «техподдержки». Подчеркивалось, что следует игнорировать звонки с незнакомых номеров или пользоваться приложением-определителем, которое оповещает о том, что номер принадлежит злоумышленнику.