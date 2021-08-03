Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

«Закат лета»: жителям Москвы пообещали комфортную погоду в августе

Светлана Иванова
13:07 03.08.2021
На территории региона установилась погода, близкая к климатической норме, при этом возможно и некоторое превышение показателей, рассказала синоптик.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Павел Бедняков, РИА Новости
Читайте нас на:

В течение оставшейся недели жителей Москвы и Подмосковья ждет умеренная и комфортная погода. Об этом в беседе со «Звездой» рассказала главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова. Она уточнила, что с приходом циклона связано увеличение количества осадков, однако пик непогоды придется на Северо-Запад страны, через который из Минска к Белому морю движется циклон.

«Мы в теплом секторе циклона. Далековато от этого центра. У нас просто вынос теплого воздуха и кратковременные дожди, местами грозы, порывистый ветер. В Москве прогнозируется более комфортная температура: 22-24 градуса. С середины недели у нас преимущественно без осадков. С запада распространяется антициклон, температура соответствует норме», - уточнила метеоролог.

Синоптик добавила, что на территории региона установилась погода, близкая к климатической норме, при этом температурные колебания возможны.

«Погода всегда меняется, всегда проходят волны в атмосфере, ждать какую-то ровную линию не стоит... Это как сердце бьется, так и погода меняется, это нормально», - пояснила синоптик.

Она отметила, что среднесуточная температура начинает опускаться плавно, что говорит о закате лета. И хотя показатели будут превышать климатическую норму, ожидать большой разницы между средними значениями не стоит.

«Превышать норму будет, но превышать над меньшим значением, чем это было в июле и в конце июля», - добавила Макарова.

В Центральной России умеренные широты, климат является пограничным между континентальным и более влажным, что является наиболее комфортным для человека с точки зрения физиологии, резюмировала синоптик.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
13:09 Армия
Видео
Армейские международные игры в этом году пройдут уже в 11 странах
12:17 Армия
Видео
Шойгу заявил, что за 3,5 года при реконструкции БАМа планируется создать 19 объектов
10:36 Армия
Видео
Вертолеты Ми-8 и Ми-24 переброшены в Таджикистан на учения у афганской границы
10:19 В стране и мире
Видео
Дома без крыш и улицы мусора: в Центральной России ликвидируют последствия торнадо и грозы
08:45 Армия
В Минобороны РФ начали разработку дальней гиперзвуковой ракеты Х-95
Популярное
Истребитель времен ВОВ с останками пилота обнаружен в озере силами Северного флота
Видео
В Генконсульстве РФ рассказали подробности смертельного ДТП с россиянами в Анталье
«Нужно время»: представитель МакSим сообщила о состоянии певицы
Врачи назвали шоколад опасным для здоровья
СМИ: в деле о гибели дочери Конкина появились новые подробности
Видео
«Глазами снаряда»: уникальные кадры заряжания изнутри боевого модуля для БМД-4М
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.