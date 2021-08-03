«Закат лета»: жителям Москвы пообещали комфортную погоду в августе

В течение оставшейся недели жителей Москвы и Подмосковья ждет умеренная и комфортная погода. Об этом в беседе со «Звездой» рассказала главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова. Она уточнила, что с приходом циклона связано увеличение количества осадков, однако пик непогоды придется на Северо-Запад страны, через который из Минска к Белому морю движется циклон.

«Мы в теплом секторе циклона. Далековато от этого центра. У нас просто вынос теплого воздуха и кратковременные дожди, местами грозы, порывистый ветер. В Москве прогнозируется более комфортная температура: 22-24 градуса. С середины недели у нас преимущественно без осадков. С запада распространяется антициклон, температура соответствует норме», - уточнила метеоролог.

Синоптик добавила, что на территории региона установилась погода, близкая к климатической норме, при этом температурные колебания возможны.

«Погода всегда меняется, всегда проходят волны в атмосфере, ждать какую-то ровную линию не стоит... Это как сердце бьется, так и погода меняется, это нормально», - пояснила синоптик.

Она отметила, что среднесуточная температура начинает опускаться плавно, что говорит о закате лета. И хотя показатели будут превышать климатическую норму, ожидать большой разницы между средними значениями не стоит.

«Превышать норму будет, но превышать над меньшим значением, чем это было в июле и в конце июля», - добавила Макарова.

В Центральной России умеренные широты, климат является пограничным между континентальным и более влажным, что является наиболее комфортным для человека с точки зрения физиологии, резюмировала синоптик.