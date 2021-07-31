В Гидрометцентре рассказали о погоде в России на август

В августе на всей территории России температура будет около или выше нормы. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, отметив, что юг Европейской части страны, а также обширные территории ее азиатской части ждет дефицит осадков.

«Теплый месяц прогнозируется… В целом на территории России нигде не наблюдается отрицательная аномалия температуры. Наиболее высокая температура, то есть где класс выше нормы, - вся европейская часть страны. Исключение - это Северо-Западный федеральный округ. Там температура будет около нормы», - объяснил ученый в беседе с РИА Новости.

Метеоролог добавил, что температура, превышающая норму, прогнозируется на севере Красноярского края, в Иркутской и Амурской областях, в Бурятии, Забайкалье, южной части Якутии, в Хабаровском и в Приморском краях. На всей остальной территории температурные значения будут находиться в пределах нормальных показателей.

«Юг Сибирского федерального округа - это Омская, Томская, Кемеровская области, Алтайский край, юг Красноярского края и Иркутская область. Везде будет дефицит осадков. И еще в Дальневосточном федеральном округе и на юге Якутии», - поделился информацией Вильфанд.

Избыток же осадков, по словам научного руководителя Гидрометцентра, будет на севере Средней Сибири, в некоторой части Якутии, а также в Забайкальском и Приморском краях.

Ранее Роман Вильфанд рассказал о погоде, которая ожидает жителей Москвы и центра Европейской части России в ближайшее время.