Дома без крыш и улицы мусора: в Центральной России ликвидируют последствия торнадо и грозы

Масштабные восстановительные работы проходят по всей Центральной России в связи с последствиями непогоды, которая разыгралась в разных регионах России. Больше всего досталось Тверской области, где по улицам городов пронесся настоящий торнадо - огромная воронка оставила многие дома без крыш, а улицы превратились в груды деревянных обломков.

Сильный ветер с порывами до 30 метров в секунду, который срывал с домов железные кровли, привел к жертвам и пострадавшим. Людям приходилось прятаться от стихии в подвалах.

В Андреаполе и Осташковском городском округе торнадо нанес самые большие разрушения. Там в одночасье в груды деревянных обломков превратились целые улицы. Дома уже не подлежат восстановлению. Удар стихии не выдержали целые сосновые боры, когда могучие деревья ломало пополам, как спички.

Жертвами стихии стали три человека, в том числе ребенок, еще известно как минимум о полутора десятках пострадавших. Перебиты линии электропередачи, без света остались 90 населенных пунктов.

Коммунальщики и службы МЧС сейчас работают в авральном режиме, восстанавливают электроснабжение и разгребают завалы.

После Твери слабеющий ураган двинулся на столичный регион, принеся в Москву сильную грозу. Одна из молний попала в Останкинскую башню. В аэропортах Шереметьево, Внуково и Домодедово отменены и задержаны десятки рейсов.

Непогода обрушилась и на Санкт-Петербург. Сильные ливни превратили улицы Северной столицы в каналы. Припаркованные автомобили ушли под воду. А автобус буквально вплавь преодолевал затопленные участки.

Отголоски стихии ощущались и в Курской области, после мощных дождей ливневые канализации не выдержали нагрузки и улицы местами напоминали горные реки. А в Нижегородской области в одном из садовых товариществ от удара молнии полностью сгорел частный деревянный дом.