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Врач рассказала об опасных веществах в ягодах

Светлана Иванова
12:06 03.08.2021
При созревании ягоды накапливают в себе вещества из окружающей среды, в том числе нитраты, свинец, соли тяжелых металлов и различные смолы, указала гастроэнтеролог.
Врач рассказала об опасных веществах в ягодах
© Фото: Lino Mirgeler, dpa, Globallookpress
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При созревании ягоды накапливают в себе вещества из окружающей среды, в том числе нитраты и тяжелые металлы, поэтому употребление в пищу таких продуктов может нанести вред здоровью человека. Об этом предупредила кандидат медицинских наук, врач-гастроэнтеролог и диетолог Ирина Бережная.

Как рассказала специалист в интервью радио Sputnik, необходимо критично подходить к приобретению ягод на стихийных рынках.

«Даже если вы помыли то, что купили на обочине, все равно можно получить отравление тяжелыми металлами или нитратами. Никто не знает, где росло и хранилось то, что вы покупаете на стихийных рынках. Это очень опасно», - заявила Бережная.

Она подчеркнула, что с точки зрения содержания вредных веществ могут представлять опасность даже ягоды, выращенные на даче.

С осторожностью надо относиться даже к выращенным на вашей собственной даче ягодам, продолжила врач.

«Если кусты с ягодами растут вдоль забора у дороги, где ездит бесконечное количество машин, то лучше их не есть. На них может оседать сверху все что угодно, и земля может быть пропитана свинцом, солями тяжелых металлов и различными смолами», - пояснила специалист.

Бережная добавила, что аналогичное правило распространяется и на ягоды, выращенные рядом с производствами, от которых что-то может попасть в почву.

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