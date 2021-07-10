Диетолог рассказала, с чем лучше всего сочетать ягоды

Лучше всего сочетать ягоды с молочным белком - они особенным образом сочетаются с казеином. Об этом заявила врач-диетолог Марият Мухина.

«Многие блюда высокой кухни содержат ягоды со сливками или ягоды со сметаной, ягоды часто подаются с сырными тарелками. Есть еще такая модная тенденция – ягоды в десертном сочетании с яичным белком», - передает радио Sputnik слова эксперта.

Лучшее же усвоение не только белка, но и других полезных микроэлементов дает сочетание ягод с творогом или любым кисломолочным продуктом.

«Более того, творог содержит много триптофана, из этой аминокислоты синтезируется серотонин», - подчеркнула эксперт.

Резюмируя, Мухина отметила, что в ягодах содержатся ароматические вещества, эфирные масла, которые увеличивают активность лимбической системы, регулирующей наши эмоции. Особый эффект достигается в сочетании с серотонином.