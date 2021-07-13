Врач назвала снижающую риск диабета ягоду

Диетолог и эндокринолог Егана Королева назвала крыжовник ягодой, снижающей риск возникновения сахарного диабета. Об этом она рассказала в эфире телеканала «Москва 24».

По мнению специалиста, в крыжовнике содержится витамин Н, который снижает уровень глюкозы в крови и участвует в синтезе расщепляющего углеводы фермента – глюкокиназы, что минимизирует риск заболевания.

Некоторые исследования доказывают, что употребление крыжовника также полезно при акне и дерматитах, добавила Королева.

Помимо этого, крыжовник рекомендовано есть тем, кто испытывает боли в костях и суставах, а марганец, который содержится в ягоде, способен снизить риск разрыва связок, переломов и вывихов, уточнила врач.

Зеленый и красный крыжовник обладают одинаковой пользой, резюмировала специалист.

Ранее диетолог Юлия Кохолкова перечислила самые полезные летние ягоды. По ее мнению, это – черешня, голубика, крыжовник, клубника и малина.