Ученые объяснили высокий уровень смертности от коронавируса

Чрезмерное накопление частиц SARS-CoV-2 в легких пациентов является наиболее вероятной причиной высокого уровня смертности от коронавируса. К такому выводу пришли сотрудники Нью-Йоркского университета. Ученые проанализировали образцы бактерий и грибков из легких 589 пациентов госпиталя, которые находились в критическом состоянии. Также исследователи обратили внимание на преобладающие в организме иммунные клетки. Результаты научной статьи опубликованы в журнале Nature Microbiology.

Оказалось, что количество вирусных частиц, или вирусная нагрузка в легких людей, которые скончались от COVID-19, в среднем в десять раз превышало показатели выживших.

Вирусная нагрузка определяла силу иммунного ответа. Также ученые определили, что в половине случаев у умерших пациентов оказался снижен уровень специфического белка, который отвечает за «запоминание» микробов.

Ученые подчеркнули, что они брали в расчет только тех пациентов, которые оставались в живых после двух первых недель госпитализации. Возможно, затем на смертность от коронавируса влияли в том числе вторичные бактериальные инфекции и аутоиммунные реакции, отметили специалисты.