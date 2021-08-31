Мурашко: риск смерти может возрастать в течение полугода после перенесенного COVID-19

В течение полугода посла перенесенного COVID-19 может резко возрасти риск смерти. Об этом заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Глава Минздрава отметил, что уже составляются списки переболевших для проведения глубокой диспансеризации.

«Пример, перенес ковид человек, особенно старшего возраста. На протяжении последующих шести месяцев после перенесенного ковида резко возрастает риск смерти», - сказал министр в эфире телеканала «Россия 24».

Ранее Мурашко сообщил, что медицинское сообщество одобрило применение однокомпонентной вакцины против нового коронавируса «Спутник Лайт» лицам старше 60 лет, также это касается ревакцинации.