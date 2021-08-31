Россия победила в первом полуфинале первого дивизиона в «Танковом биатлоне»

Российская команда заняла первое место в полуфинальной эстафете «Танкового биатлона» с результатом 1 час 36 минут 16 секунд. В первом полуфинале помимо сборной России участвовали также команды Китая, Казахстана и Азербайджана.

Китайская команда пришла к финишу второй за 1 час 39 минут 37 секунд. На третьем и четвертом месте расположись сборные Казахстана и Азербайджана с результатами 1 час 45 минут 7 секунд и 1 час 45 минут 26 секунд соответственно.

Ранее сегодня завершился заезд эстафеты второго дивизиона «Танкового биатлона». Первой пришла сборная Киргизии со временем 2 часа 23 минуты 11 секунд. За ней финишировала команда Таджикистана со временем 2 часа 38 минут 37 секунд.

Завтра вначале выступит второй дивизион - военнослужащие из Южной Осетии, Лаоса и Мьянмы. После этого на трассу выйдут танкисты первого дивизиона из Монголии, Белоруссии, Узбекистана и Сербии.