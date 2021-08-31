Завершился заезд эстафеты второго дивизиона «Танкового биатлона» на подмосковном полигоне Алабино.

В этот раз между на трассу вышли сборные Киргизии и Таджикистана - по три экипажа от каждой страны.

Первой пришла сборная Киргизии со временем 2 часа 23 минуты 11 секунд. За ней финишировала команда Таджикистана со временем 2 часа 38 минут 37 секунд.