Ортопед назвал главные требования к организации рабочего места школьника

Школьники много времени проводят за партой, изучая предметы и занимаясь письмом, поэтому для сохранения осанки важно правильно организовать рабочее место. Как подчеркнул в комментарии «Звезде» врач-ортопед высшей категории ГБУЗ ДГКБ имени З.А. Башляевой Баир Самбатов, при покупке стола и стула для ребенка перед родителями стоит задача создавать наиболее оптимальные физиологические условия для длительного пребывания.

«Поскольку дети изначально не способны долго сидеть на месте, поэтому для них это достаточно тяжело, поэтому нужно создавать наиболее оптимальные физиологические условия», - указал врач.

Стул и стол должны соответствовать определенным требованиям, которые во многом зависят от роста конкретного ребенка, пояснил ортопед. Стул подобран правильно, если у сидящего в нем ребенка ноги в тазобедренном и коленном суставах находятся под 90 градусов.

«Глубина самого сиденья должна быть достаточной, чтобы ребенок упирался поясницей в спинку, но при этом между коленками оставалось все-таки несколько сантиметров», - добавил Самбатов.

Парта считается оптимальной по высоте, если при прямом положении ребенка руки свободно лежат на крышке стола. Также рекомендуется небольшой наклон от 10 до 15 градусов в сторону сиденья. Кроме того, важно, чтобы перед крышкой стола оставалось расстояние примерно в ладошку, когда ребенок сидит на стуле прямо и упирается спиной в спинку стула.

Как добавил ортопед, хорошим вариантом будут растущие парты и стулья, которые помогут правильно организовать рабочее место ребенка и избежать новых затрат каждый год.