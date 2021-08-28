В Минпросвещения подтвердили, что День знаний в российских школах пройдет очно

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов подтвердил, что День знаний в российских школах в этом году состоится в очном формате. В то же время, по его словам, в учебных заведениях будут усилены противоэпидемиологические меры.

«С учетом эпидемиологической ситуации будут усилены меры соответствующие, которые рекомендованы Роспотребнадзором, министерством здравоохранения, чтобы обеспечивать здоровье учащихся, учителей, педагогического коллектива. Я прошу всех с пониманием относиться к этим мерам», - отметил глава ведомства во время традиционного Общероссийского родительского собрания.

Кравцов добавил, что только соблюдение таких мер позволит продолжить учебный год в очном режиме. Он также подчеркнул, что планов по переводу учебного процесса в дистанционный формат у российских властей сейчас нет, поскольку «учителя никто не заменит».

О том, что 1 сентября в российских школах пройдет в очном формате Сергей Кравцов ранее доложил президенту РФ Владимиру Путину на заседании Госсовета по вопросам образования.