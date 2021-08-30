Ортопед объяснил, как правильно выбрать ранец школьнику

Врачи рекомендуют школьникам носить на занятия именно ранцы, а не поясничные сумки или портфели. Как объяснил врач-ортопед высшей категории ГБУЗ ДГКБ имени З.А. Башляевой Баир Самбатов в комментарии «Звезде», ранцы обеспечивают более равномерную нагрузку за счет распределения веса на плечи, поясницу и спину.

Специалист посоветовал покупать ранцы только в специализированных магазинах. Перед приобретением стоит ознакомиться с сопроводительной документацией, а том числе на соответствие изделия государственным стандартам, СанПиНам и другим регламентирующим документам.

При этом высота изделия для школьников первых классов должна составлять примерно 30-36 сантиметров, глубина - 6-10 см.

Как подчеркнул ортопед, размеры ранцы являются усредненными, поэтому ориентировать следует на комплекцию своего ребенка: в среднем, высота ранца не должна быть больше плеч ребенка, снизу изделие должна заканчиваться на уровне талии. Кроме того, ширина ранца не должна быть шире ширины плеч школьника.

«Ширина лямок достаточная, чтобы не врезалась в плечи, от 3-5 до 6-10 см в зависимости от ширины плеча ребенка. При этом лямка не должна быть чрезмерно мягкой, то есть должна держать свою форму», - указал Самбатов.

Масса наполненного рюкзака должна составлять порядка 10 процентов от веса ребенка.

«Много споров идет по весу, но стандартно принятой нагрузка считается примерно 10 процентов от массы тела ребенка, то есть сам рюкзак может весить 500-700-800 граммов, а остальное – учебники. То есть, если ребенок весит 30 кг, то масса рюкзака не более трех килограммов», - добавил врач.

Ортопед подчеркнул, что превышение массы ранца является большой проблемой, чреватой множеством нарушений в будущем.

«В результате большого веса рюкзака, рюкзак перетягивает ребенка, ему приходится сутулиться, чтобы не упасть назад, сутулясь вперед, мы нарушаем правильную трофику, вынужден ребенок переразгибать шею, все это приводит к проблемам: кифотическая деформация, ранее развитие остеохондроза», - рассказал специалист.

Он также призвал обратить внимание на товар со светоотражающими элементами и качественной фурнитурой, чтобы ребенок не мог ей поцарапаться.